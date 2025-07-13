Yalova'da zeytinlik yangını

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, belediye binasının arka kısmında bulunan zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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