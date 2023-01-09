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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da yapı denetim personelinin saldırıya uğramasına tepki

AA

Yalova'da yapı denetim personelinin saldırıya uğramasına tepki

YALOVA (AA) - Yalova'da bir şantiyede yapı denetim firması personelinin sözlü ve fiziki saldırıya uğraması, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yalova Temsilciliğinde kınandı.

Termal ilçesindeki bir şantiyede denetim görevini yerine getirmek üzere giden Muhammed Dilovan Uğur'un sözlü ve fiziki şiddete maruz kalması üzerine İMO Yalova Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açıklamasını okuyan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, bir deprem ülkesinde yaşandığını belirterek, 17 Ağustos 1999 yılındaki Marmara Depremi'ni hatırlattı.

Plansız ve çarpık kentleşmeyle mühendislik hizmeti almayan yapıların ne kadar büyük tehdit oluşturduğunun depremde anlaşıldığına değinen Küçükkayalar, "Depremin afete dönüşmesinden dolayı çok büyük kayıplar yaşanmıştır. Depremin afete dönüşmemesi ve güvenli yapı üretiminin sağlanması için gereken unsurlar, yönetmelik ve standartlara uygun proje tasarımı, doğru uygulama ve iyi bir denetimdir." diye konuştu.

Yapılan uygulamaların proje ve standartlara uygunluğunun yapı denetim firmaları tarafından denetlenmesi gerektiğine de vurgu yapan Küçükkayalar, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz ağustos ayında bir meslektaşımız binanın demir kontrollerinde eksik ve yanlış demir uygulamalarının düzeltilmesini istemiş ve üç usta tarafından ağır şekilde darp edilerek yoğun bakıma kaldırılmıştır. İMO Bursa Şubesi'nde yaptığımız açık oturumlarda bir meslektaşımızın yine aynı sebepten darp edildiğini kendisinden öğrendik ve hukuki süreci hemen başlattık. Maalesef yine benzer durum Yalova'daki meslektaşımız Muhammed Dilovan Uğur için de yaşandı. Bu saydığımız üç olayında ortak bir özelliği var, denetim yapılan şantiyelerin hiçbirinde şantiye şefi olmaması, yani denetim yapan meslektaşlarımızın karşısında teknik bir muhatabın olmaması."

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı ise, şantiyelerde görevini ifa etmek isteyen personellere pek çok ilde, pek çok defa hakaret, tehdit ve darp yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler hedef olmak istemiyoruz. Bizler sadece işimizi yapmak, görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Görevimiz de bir şantiye şefinin kontrolünde yapılan imalatların projesine uygunluğunu kontrol etmektir. İnşaat sahalarında şantiye şefleri ile birlikte çalışmak istiyoruz. İsteğimiz, bu gibi olaylara artık bir dur densin. Bu son saldırı, bu son darp olayı olsun diyoruz."

Toplantıya, İMO Bursa Şube Yönetimi, YDKB Bursa Şube Yönetimi ile İMO Yalova Temsilcisi Kasım Polat ve yönetimi katıldı.

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