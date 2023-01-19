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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'nın termal tesisleri yarıyıl tatilinde öğrenciler ve ailelerini bekliyor

AA

Yalova'nın termal tesisleri yarıyıl tatilinde öğrenciler ve ailelerini bekliyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'daki termal kaplıcaların okulların yarıyıl tatilinde tam dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.

İl merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan Termal ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmelerde 5 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerden, termal sularda şifa arayanlardan dört mevsim ilgi gören tesisler, 20 Ocak'ta karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak yarıyıl tatili için hazırlıklarını tamamladı. İşletmeler, ders ve sınavlarla yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler ve ailelerini ağırlayacak.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, 3 bin 600 dönüm alanda kurulu tesisin Bizans döneminden bu yana bölgenin en gözde termal merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Gürbüzoğlu, özellikle 3'üncü yüzyıldan itibaren aktif kullanılan, Sultan 2. Abdülhamid döneminde yeniden ihya edilen Kurşunlu Hamamı'nın ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Açık havuzun içindeki kaynaktan 62 derece sıcaklıkta çıkan suyu soğutma kulelerinde 38 dereceye düşürerek kış mevsiminde misafirlerin kullanımına sunduklarını dile getiren Gürbüzoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sömestir tatilindeki rezervasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Tatilin yaklaştığını hatırlatan Gürbüzoğlu, "Şu anda yüzde 75 doluluğa ulaştık ama daha 3-5 gün var. Tatile yüzde 100 dolulukla girmeyi planlıyoruz. Çocuklarımız ilk dönemde yoruldular, zorlu bir eğitim dönemi geçirdiler. Burada hem doğadan hem de şifalı kaplıcadan yararlanacak, ikinci döneme başarılı bir şekilde hazırlanacaklar." diye konuştu.

Gürbüzoğlu, tesise gelecek öğrencilerin bol oksijen alarak doğa yürüyüşleri yapabileceklerini, açık havada kaplıca suyunda yüzebileceklerini sözlerine ekledi.

- "Çocuğum kafasını dinlesin diye tatile erken girdik"

Ziyaretçilerden Halil Koç ise yarıyıl tatiline erken girdiklerini, kızını ve oğlunu alarak tesise geldiklerini belirtti.

Kızı Zeynep Sude'nin üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Koç, "Çocuğum kafasını dinlesin diye tatile erken girdik. Tatilimiz 3 gün sürecek. Bakanlığın tesislerine daha önce de gelmiştik. Memnun olduğumuz için tekrar geldik." ifadesini kullandı.

Zeynep Sude Koç ise Termal Kaplıcalarını çok sevdiklerini dile getirerek "Buradaki sıcak su, strese iyi geliyor. Burayı tavsiye ederim." dedi.

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