Yalova'da "Dirençli Kentler Çalıştayı" başladı

YALOVA (AA) - Yalova'da afetler, göç, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere kentin karşılaşabileceği riskleri içeren "Dirençli Kentler Çalıştayı" başladı.

Kent Konseyi tarafından düzenlenen, Yalova Valiliği, Belediyesi, Yalova Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yalova Makine İhtisas OSB'nin ortağı olduğu çalıştay, Termal ilçesindeki bir otelde başladı.

Şehitler ile depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir, çalıştayın önemine değindi.

Çalıştaydan çıkan sonuçların, kentin bundan sonraki karar alıcıları ve yöneticileri için de bir rehber olacağını ifade eden Kandemir, "Kentin, var olan ve olacak sorunlarına karşı Dirençli Kentler Çalıştayı'nı düzenledik. 5 ana başlık altında yedi masada görüşülecek olan konularda, değerli akademisyenlerimizin bilgisi ışığında ve tüm paydaşlarımızın katkısı ile yol alacağız. Buradan çıkacak sonuçlar, kentin gelecekteki karar alıcı durumundaki yöneticilerine, kamu kuruluşlarına yardımcı bir rehber niteliğinde olacaktır." diye konuştu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise şehirleri, yaşayan organizmalara benzeterek, şunları kaydetti:



"Biz insanoğlu, yaşamımızı sürdürmek için evler, binalar, sokaklar, caddeler inşa ediyoruz ve bunun neticesinde bir şehir meydana geliyor. Aslında şehir yaşayan bir organizma. İçindeki her bir değer, her bir varlık da bu organizmanın bir parçası. Dolayısıyla bu organizmayı da tehdit eden birçok etken var. Doğal afetler, salgınlar, göçler bunlardan bazıları. Dolayısıyla bizim ister doğal yolla, ister insan eliyle olsun karşılaştığımız bu sorunlara karşı şehirlerimizin bağışıklık kazanmasını sağlamak zorundayız. Bu tasarımı ve planlamayı iyi bir yönetim biçimiyle destekleyerek sürdürülebilir kılmamız da şart. Bu dört ögeyi aynı anda gerçekleştirdiğimizde hem şu ana, hem de bizden sonra gelecek nesillere iyi bir şehir, iyi bir dünya bırakırız. O nedenle bu çalıştaydan çıkacak olan sonuçlar son derece önemlidir."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de düzenlenen çalıştaydan çıkacak sonuçların, kentin önündeki süreci şekillendireceğine dikkati çekti.

Büyükgümüş, "Öncelikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplumların 100 yılda bir hissettikleri bu afet ve çok kısa sürede tekrarlayan depremlerle, depremin yeniden ülke gündeminde en üst sıraya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Hepimizin zihni bununla meşgul. Bu konu üzerine düşünüyoruz. Geçmişinde Marmara depreminin acılarını hisseden bir şehrin bu sürece çok değerli bir katkı sunacağını, hem tecrübesini, hem de gelecekte yapacaklarını, bu konuda sahip olduklarımızı ülkemizin kamuoyuna aktaracağımız bu etkinliği de çok yerinde ve önemli buluyorum." dedi.

İki gün sürecek çalıştayda, farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerin katılımı ile 5 ayrı konuda oturumlar düzenlenecek.

Çalıştay sonrasında çıkacak sonuçlar ise bir rapora dönüştürülerek, kentin ileriki süreci için adeta bir yol haritası olacak.

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