Yalova'da "36. Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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YALOVA (AA) - Yalova'da bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı.

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından düzenlenen festivale Bosna Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan ekipleri katılıyor.



Bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Dansları Festivali"nin açılışı Yalova Deprem Anıtı'nda yapıldı. Daha sonra anıttan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ekiplerin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ülkeleri temsil eden ekipler, Gazipaşa Caddesi'nde kendilerine özgü halk danslarını sahneledi.

Çiftlikköy, Termal, Altınova ilçelerinin yanı sıra Yalova Barış Manço Açık Hava Sahnesi'nde devam edecek festival 5 gün sürecek.

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