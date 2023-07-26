Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:04
        Oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu

        YALOVA (AA) - Sinema ve dizi oyuncusu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu.

        Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa istikametinde yol kenarında terk edilmiş motosiklet buldu.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti olduğunu belirledi.

        Motosiklet, karakola gelen Bulut'a teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği

        Benzer Haberler

        Yalova'da ilk defa dalış yapan kadına sürpriz evlilik teklifi
        Yalova'da ilk defa dalış yapan kadına sürpriz evlilik teklifi
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Yalova'da kırılan çınar ağacının dalı çocuğun üzerine düştü
        Yalova'da kırılan çınar ağacının dalı çocuğun üzerine düştü
        Çınarın dalı üzerine düşen çocuk yaralandı
        Çınarın dalı üzerine düşen çocuk yaralandı
        İlk kez dalış yapmanın tedirginliği, ömür boyu unutamayacağı bir anıya dönüştü
        İlk kez dalış yapmanın tedirginliği, ömür boyu unutamayacağı bir anıya dönüştü
        Yalova'da 3 bin eve bisiklet dağıtılacak
        Yalova'da 3 bin eve bisiklet dağıtılacak