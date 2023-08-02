Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yalova'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:16
        Yalova'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        YALOVA (AA) - Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında ev sahibi Yunus Toraman (92), içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Toraman'ı bulunduğu yerden kurtardı.

        Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Toraman'ın, vücudunda yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Ekipler, kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"

        Benzer Haberler

        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Çiftlikköy Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı
        Çiftlikköy Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı
        Yalova'da villada kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Yalova'da villada kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Yalova'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Yalova'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Yalova'da mangal ateşi, yangına neden oldu
        Yalova'da mangal ateşi, yangına neden oldu
        Çınarcık'ta "Karadeniz Şenliği" düzenlendi
        Çınarcık'ta "Karadeniz Şenliği" düzenlendi