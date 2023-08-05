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        Yalova'da yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:59
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        Yalova'da yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Yalova-İzmit kara yolunda seyreden ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 16 EIG 47 plakalı otomobil, Çiftlikköy'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yağmur suyu kanalına düşen araç, menfeze çarparak durabildi.

        Sürücünün hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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