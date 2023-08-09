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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:24
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        YALOVA (AA) - Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda valizinin içerisinde uyuşturucu yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çevre illerden Yalova'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı N.Y'yi takibe aldı.

        Çiftlikköy ilçesinde aracı durdurularak gözaltına alınan N.Y'nin araç ve ikametinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde arama yapan ekipler, bir valizin içerisinde 3 kilo 500 gram skunk ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen N.Y. tutuklandı.

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