Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova'da coşkuyla karşılandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da karşılama töreni yapıldı.

Milli takımla yurda dönen Yalova Çiftlikköy Belediyespor Kulübü sporcusu Çavuşoğlu, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'nde Yalova Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Gözüm ve otoyol polisinin refakat ettiği otomobille Çiftlikköy ilçesine geçen milli güreşçi için belediye önünde Çiftlikköy Kaymakam Ömer Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, milli sporcular ve ilçe halkının katılımıyla coşkulu bir karşılama töreni düzenledi.

Katılımcılara hitap eden Buse Tosun Çavuşoğlu, büyüklerde Yalova'ya kadın olarak ilk dünya şampiyonluğunu getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bunun mutluluğunu, gururunu yaşadığını belirten Çavuşoğlu, "İnşallah olimpiyatlarda da Yalova'ya bir ilki yaşatacağım ve altın madalyayı getireceğim. Bütün hedefim, gayem, çalışmam, bütün fedakarlıklarım bu yönde olacak. Hepinize çok teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız." dedi.

Ardından alanda bulunan voleybol takımı, futbol takımı ve daha önceki şampiyonalarda dereceye giren milli sporcular, Çavuşoğlu'na çiçek verip tebrik etti.

Tören, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşların alkışları eşliğinde başarılı milli güreşçiye plaket takdimiyle sona erdi.