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        Yalova'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:15
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        Yalova'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Yalova üzerinden çevre illere sevk ederek ticaretini yapacakları tespit edilen H.Y. ve E.H'yi takibe aldı.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobili Altınova ilçesi yol güzergahı uygulama noktasında durduran ekipler, aramada 24 ayrı parça halinde özel olarak paketlenmiş halde 14 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y. ve E.H, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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