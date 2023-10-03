Yalova Valisi Kaya, Çınarcık'ta ziyaretlerde bulundu

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yalova Valisi olarak atandıktan sonra ilk ilçe ziyaretini Çınarcık'a gerçekleştiren Vali Kaya, Hükümet Konağı önünde Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Numan Soyer ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaya, Kaymakamlık makamında Aksak'tan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Çınarcık Belediyesinde ise Belediye Başkanı Soyer'den belediyenin çalışmaları ve ihtiyaçlarına ilişkin brifing alan Kaya, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek köy ve mahallelerdeki durum ve gelişmeleri değerlendirdi.

Vali Kaya, Kaymakam Aksak ve Belediye Başkanı Soyer, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediler. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kaya, beraberindekilerle İlçe Jandarma Komutanlığı'na da uğradı.