Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Valisi Kaya, Çınarcık'ta ziyaretlerde bulundu

        Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Valisi Kaya, Çınarcık'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Yalova Valisi olarak atandıktan sonra ilk ilçe ziyaretini Çınarcık'a gerçekleştiren Vali Kaya, Hükümet Konağı önünde Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Numan Soyer ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

        Kaya, Kaymakamlık makamında Aksak'tan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Çınarcık Belediyesinde ise Belediye Başkanı Soyer'den belediyenin çalışmaları ve ihtiyaçlarına ilişkin brifing alan Kaya, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek köy ve mahallelerdeki durum ve gelişmeleri değerlendirdi.

        Vali Kaya, Kaymakam Aksak ve Belediye Başkanı Soyer, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediler. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

        Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kaya, beraberindekilerle İlçe Jandarma Komutanlığı'na da uğradı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yalova'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Çiftlikköy Belediye Meclisinden şampiyon güreşçi Çavuşoğlu'na 2 milyon lira...
        Çiftlikköy Belediye Meclisinden şampiyon güreşçi Çavuşoğlu'na 2 milyon lira...
        Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Yalova´da çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Yalova´da çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan Yalova'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan Yalova'da konuştu:
        Yalova'daki GETAT Kliniğinde uygulanan tedavi yöntemleri tanıtıldı
        Yalova'daki GETAT Kliniğinde uygulanan tedavi yöntemleri tanıtıldı