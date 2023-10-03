Yalova'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
Yalova'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yalova'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar sonucu yabancı uyruklu G.N.C'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Adli makamların koordinesinde başlatılan çalışmayla, feribot iskelesinde yakalanan G.N.C'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 75 gram metamfetamin, 111 gram toz esrar, 4 cep telefonu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.