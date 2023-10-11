Yalovalı kadın girişimciler Türkiye'ye aronya ve tıbbi aromatik bitki ürünleri pazarlıyor Yalova'da 16 kadının girişimiyle geçen yıl faaliyete başlayan kooperatifin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle kurduğu tesiste üretilen aronya ve tıbbi aromatik bitki içerikli ürünler yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Yalova'da 16 kadının girişimiyle geçen yıl faaliyete başlayan kooperatifin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle kurduğu tesiste üretilen aronya ve tıbbi aromatik bitki içerikli ürünler yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Marcel Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Türk Patent ve Marka Enstitüsünce "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen organik aronya ile tıbbi bitkiler üzerine üretim yapıyor.

Yeni katılan 6 üye ile 22 ortağa ulaşan kooperatif, MARKA tarafından desteklenen projeyle kurdukları üretim tesisinde aronya ve tıbbı bitkileri katma değerli ürüne dönüştürüyor.

Organik aronyadan reçel, un, sirke, çay gibi ürünlerin yanına ekinezya, melisa, oğul otu, biberiye, aynısefa gibi tıbbi aromatik bitkileri de ekleyen kadınlar, siparişleri yetiştirmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Naz Tezcan, AA muhabirine, dünyada tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin çok önemli seviyelere geldiğini söyledi.

Türkiye'nin zengin bir coğrafyada yer aldığını belirten Tezcan, "Aronyanın dışında kendi doğal ürünlerimiz de çok kıymetli ama üreticiler bu ürünleri toptancılara yok pahasına veriyor. Pek çoğu toprağına, çiftçiliğe küsmüş durumda. Biz bir arada olup önce bu gücü birbirimize vermek, sonra da diğer çiftçilere bu konuda yardımcı olabilmek istiyoruz. Ya kendi kooperatiflerini kurmalarına yardımcı olmak ya da bize katılacaklarsa hep beraber yürümek istiyoruz." dedi.

Yeni hedeflerinin güneş enerjili kurutma tesisi kurmak olduğunu dile getiren Tezcan, patent başvurusunda bulundukları öğütülmüş aronyanın özellikle sanayide çok faydalı olacağına inandığını ifade etti.

- "Kadınlar bir arada olduğu sürece başaramayacağı hiçbir şey yok"

Kooperatif üyelerinden Dilek Doğan da 30 yıl yaşadığı İstanbul'dan 6 yıl önce Yalova'ya taşınarak çiftçilik yapmaya başladığını söyledi.

Doğan, 2 yıldır ürettiği aronyayı pazarlamada zorlandığını ancak engelleri kooperatif sayesinde aştığını belirterek, "Şu an Türkiye'nin tamamına neredeyse ulaşıyoruz. Kadınların bir araya gelmesiyle neleri başarabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Azınlıktık, bir anda çoğaldık ve gün geçtikçe daha da çoğalıyoruz. Birlikte başarmanın tabii ki gurur verici coşkusunu yaşıyoruz. Kadınlar bir arada olduğu sürece başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Banka memurluğundan emekli Süphan Yaygın, 4 yıllık bahçesinden topladığı organik aronyaları tüketiciye ulaştırmada kooperatifin önemli katkı sağladığını belirtti.

Kooperatif üyesi eşine yardımcı olan emekli mühendis Hakim Menteş, kadınların kurduğu kooperatifin kısa zamanda çok büyük yol katettiğini, her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Hasadı süren aronyanın taze tüketilmesini tavsiye eden gıda mühendisi Deniz Kızılırmak da "Aronya 'süper meyve' olarak biliniyor ve antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biri. Bu sayede birçok hastalığa faydası var. Vücudumuzda dolaşan serbest radikallerin önlenmesinde antioksidanlar çok önemli. Tansiyona, şekere, kolesterole iyi gelişinin yanında bağışıklığı artırdığı için değerli bir meyve." diye konuştu.