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        Çınarcık'ta çarpışan beton mikseri ile otomobilin sürücüleri yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:07
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        Çınarcık'ta çarpışan beton mikseri ile otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Çınarcık-Koru beldesi yolunda seyreden Beydullah Karadağ idaresindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri ile Tayfun Üzülmez'in kullandığı 06 FT 7177 plakalı otomobil çarpıştı.

        Zeminin yağıştan kayganlaştığı yoldaki kazanın ardından her iki araç şarampole devrildi.

        Kazada, araç sürücüleri Karadağ ile Üzülmez yaralandı.

        Olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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