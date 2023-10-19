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        Yalova'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 10 koyun telef oldu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan sürüdeki koyunlardan 10'u telef oldu, 15'i yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:01
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        Yalova'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 10 koyun telef oldu
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan sürüdeki koyunlardan 10'u telef oldu, 15'i yaralandı.

        Çalıca köyünde Ahmet Kibaroğlu'nun evinin yakınındaki ağıla gece geç saatlerde giren sahipsiz köpekler, sürüdeki koyunlara saldırdı.

        Kendi köpeğinin havlamasıyla uyanıp dışarı çıkan Kibaroğlu'nu gören köpekler kaçtı.

        Ağılını kontrol eden Kibaroğlu, sahipsiz köpeklerin saldırısında koyunlarından 10'unun telef olduğunu gördü. Yaralanan 15 koyunun ise veteriner tarafından tedavisine başlandı.

        Köy Muhtarı Zülküf Kaya, gazetecilere, Çalıca'da daha önce de başka bir ağılda köpek saldırısı sonucu hayvanların telef olduğunu söyledi.

        Bu saldırıda üreticinin zararının büyük olduğunu belirten Kaya, "Köylümün en az 150 bin lira zararı var. İnsanlar bile tehlikede, ölen bir çocuk da olabilirdi." dedi.

        Kaya, çevredeki sahipsiz köpeklere önlem alınmasını istedi.

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