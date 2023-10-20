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        Yalova'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polis ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:38
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        Yalova'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polis ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 50 ekipte 150 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "kasten yaralama, tehdit, hakaret, kundaklama suretiyle mala zarar verme" olaylarına karıştıkları, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf ve videolarını paylaşarak tehdit ve baskı uyguladıkları, çevrelerinde korku oluşturdukları belirlenen aralarında kamu çalışanlarının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların evlerinde ve bir dağ evinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 170 fişek, 1 kilo 39 gram esrar, 32 kilo 400 gram Hint keneviri, uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.İ, Y.B. ve F.A. tutuklandı, Ü.B, H.K, Ş.O. ve H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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