Yalova'da ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte yaralanan kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık bölgede çıktığı gezinti sırasında yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık bölgede çıktığı gezinti sırasında yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Esenköy beldesinde ormanlık arazide yürüyüşe çıkan A.İ.İ, düşme sonucu yaralanarak bölgede mahsur kaldı.
A.İ.İ'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sedye ile bölgeden çıkarılan yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.