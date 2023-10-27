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        Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açıldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde yaptırılan sağlık kuruluşlarına ait bina hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:52
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        Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açıldı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde yaptırılan sağlık kuruluşlarına ait bina hizmete girdi.

        Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yalova Vöalisi Hülya Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'nda güzel işler başarıldı. Hükümetimizin desteği ile daha önce sağlık ocağı dediğimiz çoğu yerde doktor eksikliği olan günlerden bugünlere geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Altınova Devlet Hastanesi'nden sonra ilçeye kazandırılan yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Açılış sonrası programa katılanlar, binayı gezdi.

        Törene, AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Burak Gül ve ilçe protokolü katıldı.

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