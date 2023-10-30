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        Yalova'daki trafik kazasında, motosikletteki 2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü kaçtı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:02
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        Yalova'daki trafik kazasında, motosikletteki 2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü kaçtı
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

        İhlas Armutlu Tatil Köyü istikametinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 AAN 671 plakalı otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklette bulunan M.A.Ö. (19) ve O.Y. (22) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ilçe devlet hastanesine ardından da Yalova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Olay yerinden kaçtığı öğrenilen otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.

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