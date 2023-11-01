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        Yalova'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Yalova'da, sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:35
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        Yalova'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Yalova'da, sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çınarcık ilçesinde belirlenen 8 adrese baskın yaptı.

        Şüpheliler A.M, Ş.D, T.D, S.F.K, M.K. ve A.K'ye ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda 29 litre şişelenmiş el yapımı alkollü içecek, düzenek halinde hortum, düdüklü tencere, kova, damıtmaya yarayan ve "imbik" tabir edilen alet, 6 damacananın içinde toplam 114 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

        Kaçak olarak ürettikleri alkollü içecekleri büfe, kahvehane gibi bazı iş yerlerinde piyasaya sürdükleri belirlenen 6 zanlıdan 5'ini gözaltına alan ekiplerin, diğer şüpheliyi de yakalama çalışması sürüyor.

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