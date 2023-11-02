Yalova'da kontrolden çıkan kamyonun neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Yalova'da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçerek servis minibüsü ve otomobile çarpması sonucu aralarında Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yalova'da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçerek servis minibüsü ve otomobile çarpması sonucu aralarında Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABS 975 plakalı tomruk yüklü kamyon, Yalova-Armutlu kara yolu Koru beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon, önce karşı yönden gelen 77 P 6003 plakalı servis minibüsüne ardından Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait 77 AS 477 makam aracına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kamyonun araçlara çarpıp bir süre ilerledikten sonra devrilmesi seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.