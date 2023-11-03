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        Coğrafi işaret tescilli Yalova kivisinde hasat başladı

        Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:35 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:49
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        Coğrafi işaret tescilli Yalova kivisinde hasat başladı
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        Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da hasat başladı.

        Aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi nedeniyle rağbet gören, henüz dalındayken satılan coğrafi işaret tescilli Yalova kivisi, İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

        Altınova ilçesine bağlı Geyikdere köyünde kivi hasadı için tören düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sezer ve Oğuz Gezer'in kivi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Vali Hülya Kaya ve beraberindekiler kivi hasadına katıldı.

        Meyveleri dalından toplayan Vali Kaya, bahçede çalışan kadınlarla sohbet edip Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar'dan hasatla ilgili bilgi aldı.

        Parıldar, 2021'de coğrafi işaret tescili aldıkları kiviyi Yalova için "24 ayar altın" olarak değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'deki kivi üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun ilden karşılandığını söyledi.

        Bu yıl hasadın verimli geçtiğini anlatan Parıldar, "Bu sene özellikle tane ağırlığı 80-90 gramın üzerindeki ürünlerimiz çok fazla. Bu da ticari anlamda üreticilerin ürünlerini pazarlamasında çok ciddi avantaj sağlıyor. 2022 yılında Türkiye genelinde 100 bin tonluk rekolte söz konusuydu. Bunun 28 bin tonu Yalova'daydı. Bu sene de hasat tamamlandığında tam rakamlar ortaya çıkacak." diye konuştu.

        Son dönemde yaklaşık 300 farklı ürüne zarar veren ve "kokarca" adıyla bilinen bir böcek türünün kivilere zarar verdiğini ifade eden Parıldar, "2018 yılında ülkemize giren ve Karadeniz'den itibaren Marmara Bölgesi'ne de intikal etmiş bir böcek. Hem ilaçlama hem mekanik yollarla mücadelesi çok önemli. Bu konuyu özellikle kivi hasadımızda gündeme getirmek, dikkati bu konuya çekmek istedik." dedi.

        Parıldar, dalında satılan Yalova kivisinin bu yıl tane ağırlığına göre çiftçiler tarafından kilosu 20 liradan başlayarak satışa sunulduğunu ifade etti.

        Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz da kivide Türkiye'de ilk AR-GE çalışmasını yapan bir kurum olduklarına dikkati çekti.

        Son dönemde kivi üretiminde Türkiye'nin geldiği aşamayı görünce çok mutlu olduklarını belirten Boz, yürüttükleri AR-GE çalışmaları kapsamında yerli kivi çeşitlerine yönelik projelerinin bulunduğunu aktardı.

        Boz, özellikle Marmara Bölgesi'nin kivi üretimi için uygun iklime sahip olduğunu vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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