Yalova'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

Ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğunun başlamasının ardından Yalova'da denetimler devam ediyor.

İzmit-Yalova kara yolu Taşköprü kontrol noktasında denetimlerini gerçekleştiren Altınova Jandarma Trafik ekipleri, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıma amacıyla kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yaptı.

Denetimlerde kış lastiklerinin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla kontrol edildi.

Kış lastiği kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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