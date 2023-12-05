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        Yalova'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

        Ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğunun başlamasının ardından Yalova'da denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:37
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        Yalova'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı
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        Ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğunun başlamasının ardından Yalova'da denetimler devam ediyor.

        İzmit-Yalova kara yolu Taşköprü kontrol noktasında denetimlerini gerçekleştiren Altınova Jandarma Trafik ekipleri, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıma amacıyla kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yaptı.

        Denetimlerde kış lastiklerinin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla kontrol edildi.

        Kış lastiği kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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