GÜNCELLEME - Yalova'da derenin taşması nedeniyle bazı sokak ve evleri su bastı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle, Kocadere köyünden geçen derenin taşması yüzünden Yalı Mahallesi'nde bazı sokak ve evlerde su baskınları yaşandı. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yalı Mahallesi'nde dere taşkınından dolayı mahsur kalan yaklaşık 20 kişi ile bir binanın zemin katındaki 4 köpek yavrusu kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Köpekler, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kocadere'de bir evde, Yalı Mahallesi'nde ise yaklaşık 100 evin bodrum katlarında yaşanan su baskınının ardından AFAD, Çınarcık Belediyesi ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Esenköy beldesinde de etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınında ise evinde mahsur kalan kişi, AFAD ve Esenköy İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, birim müdürleriyle geldiği Kocadere'de vatandaşları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla sahadayız. Bugün yoğun yağıştan dolayı Kocadere köyümüzde dere taşkınları gerçekleşti. Taşkından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Zarar tespit çalışmalarına başladık. Kocadere köyümüzün değerli sakinlerine 'geçmiş olsun' diliyorum." ifadesini kullandı.