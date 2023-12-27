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        Çınarcık'ta otelde çıkan yangın hasara yol açtı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:59
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        Çınarcık'ta otelde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

        Kocadere mevkisindeki bir otelde yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Personelin ve müşterilerin tahliye edildiği oteldeki yangına, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

        Ekipler, kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Otelde hasara yol açan yangının, elektrik trafosundan çıktığı belirlendi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

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