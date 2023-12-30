Altınova'da polisten vatandaşlara KADES tanıtımı ve dolandırıcılık uyarısı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınova ilçesinde vatandaşlara kadına yönelik şiddete karşı devreye alınan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılarak, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova’da kurulan semt pazarında esnafa ve alışveriş için gelenlere yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Etkinlikte, kadınlara KADES uygulamasının özellikleri ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, kadınlar uygulamayı telefonlarına indirmeleri ve kullanmaları için teşvik edildi. Ekipler, bazı vatandaşlara KADES’i cep telefonlarına kurması için yardımcı oldu.

Ayrıca, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmemeleri için tavsiyelerde bulunuldu.

Daha sonra ekipler ilçe esnafını ziyaret ederek, aynı bilgilendirmeyi yaptı. Vatandaşlar, sözlü olarak ve dağıtılan broşürlerle bilgilendirildi.