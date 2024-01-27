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        Yalova'da tersanede çalışan 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 20 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:29
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        Yalova'da tersanede çalışan 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 20 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Tersaneler bölgesinde, iddiaya göre akşam yemeği yiyen 20 işçi zehirlendi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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