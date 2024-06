Yalova'da kız öğrenciler her gün 11 okuldaki 800 öğrenciye yemek yapıyor

SITKI YILDIZ - Yalova'da 450 kız öğrencisi olan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören 90 öğrencisinin yaptığı yemeklerle günlük 800 minik öğrencinin karnını doyuruyor.

Yaklaşık 7 ay önce öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmak, bunu yaparken okulların yemek ihtiyacını karşılamak ve döner sermaye sayesinde okula para kazandırmak için çalışma başlatan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulama mutfağını ailelerinden aldıkları izinle öğrencilere açtı.

Her geçen gün üretimlerinin arttığını belirten Olğun, "Her ay yaklaşık 500-600 bin liralık faturalandırma yapıyoruz. Bu da yıl içerisinde 3 milyon liranın üzerinde bir kazanç anlamına gelir sağladık. Devletimize aktarılacak olan tüm paylar ayrıldıktan sonra kalan paranın yüzde 30'luk kısmını öğrencilerimize veriyoruz. Biz bu oranı elimizden geldiğince yüzde 40'lara çekmeye çalışıyoruz. Biz her ay yaklaşık 300 bin lirayı öğrencilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." diye konuştu.

Okulun mevcut 5 alanından çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıfı ile yiyecek ve içecek alanına ait uygulama mutfağında döner sermaye faaliyetinin yürütüldüğüne dikkati çeken Olğun, şöyle konuştu: