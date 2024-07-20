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        Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavga ile ilgili 9 kişi tutuklandı

        Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:18 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:18
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        Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavga ile ilgili 9 kişi tutuklandı
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        Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

        Yalova Adliyesinde önceki gün duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesine getirildi.

        İki kişinin yaralandığı olayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

        Yalova Adliyesinde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

        Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmış, yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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