Sağlık çalışanlarına Yalova'daki termal tesislerde uygulanan indirimden yararlanma çağrısı
Yalova'nın Termal ilçesindeki Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresine ait tesislerde sağlık çalışanlarına, hafta içi konaklamada yüzde 60'a varan indirim oranlarıyla hizmet verilmeye başlandı.
Yalova'nın Termal ilçesindeki Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresine ait tesislerde sağlık çalışanlarına, hafta içi konaklamada yüzde 60'a varan indirim oranlarıyla hizmet verilmeye başlandı.
İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş, AA muhabirine, Bakanlığa ait tesislerin yaz dönemini dolu geçirdiğini söyledi.
Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sağlanan indirimler hakkında bilgi veren Karakuş, şöyle konuştu:
"Ailelerine, emekli sağlık personellerimize varıncaya kadar çok güzel indirimler var. Sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim, birinci derece yakınları da dahil. 0-12 yaş grubu çocuklara ücretsiz. Dolayısıyla gelip görmelerini, tatillerini termalde geçirmelerini, hem sıhhat noktasında hem kaynaşma noktasında hem de tarihi yönden, tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan, çok önemli bir yeri olan ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok değer verdiği, 'Benim şehrim' dediği Yalova'da Termal'e bütün sağlık çalışanlarını bekliyoruz."
Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdürü Levent Karanlık da Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sağlık çalışanları için yepyeni bir uygulamayı hizmete aldığını ifade etti.
Hafta içi günlerde konaklama ve yemek ücretlerinde yüzde 50, banyo ücretlerinde ise yüzde 60 indirim sağlandığını dile getiren Karanlık, "Termal Kaplıcaları bilindiği üzere Türkiye'deki en önemli kaplıca tesislerinden biridir. Kaplıcamızın suyu 1911 yılında yapılan en şifalı kaplıcalar yarışmasında birincilikle ödüllendirilmiş Türkiye'deki tek tesistir. Termal Kaplıcaları, hem doğal güzelliği hem de sunmuş olduğu sağlık hizmetleriyle uluslararası bir merkezdir." dedi.
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