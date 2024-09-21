Yalova'da 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Yalova'da iki ayrı hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşen hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yalova'da iki ayrı hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşen hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hükümlü T.Ş'nin merkeze bağlı Kazımiye Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.Ş, adliyedeki işlemlerin ardından Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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