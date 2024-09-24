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        Yalova'da topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan çocuk kurtarıldı

        Yalova'da oyun sırasında kaçan topunu almak için tırmandığı ağaçta mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:28
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        Yalova'da topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan çocuk kurtarıldı
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        Yalova'da oyun sırasında kaçan topunu almak için tırmandığı ağaçta mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Bağlarbaşı Mahallesi Radar Caddesi'nde arkadaşlarıyla oynarken futbol topu ağaca kaçan çocuk, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı.

        Çıktığı ağaçtan inemeyen çocuk için çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Merdivenli araçla çocuğu bulunduğu yerden indiren itfaiyeciler, kurtarma çalışmasını takip edenler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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