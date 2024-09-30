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        Antalya'da tartıştığı ev arkadaşının bıçakla öldürdüğü gencin cenazesi Yalova'da defnedildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel'in cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:31
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        Antalya'da tartıştığı ev arkadaşının bıçakla öldürdüğü gencin cenazesi Yalova'da defnedildi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel'in cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

        Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Tolga Taşkınel'in (23) cenazesi, Yalova'nın Çınarcık ilçesine getirildi.

        Çınarcık Merkez Camisi'ndeki cenazeye 1,5 yaşındaki kızı Açelya ile katılan Taşkınel'in eşi Esma Taşkınel ve annesi Ayşe Yaman'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

        Taşkınel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

        Antalya'nın Kepez ilçesi 4312 Sokak'taki apartman dairesinde ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve S.E.S. (28) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.S, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan H.E.Ç. (21) ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, şüpheliler S.E.S. ve H.E.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan H.E.Ç, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.E.S. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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