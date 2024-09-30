Antalya'da tartıştığı ev arkadaşının bıçakla öldürdüğü gencin cenazesi Yalova'da defnedildi

Antalya'nın Kepez ilçesi 4312 Sokak'taki apartman dairesinde ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve S.E.S. (28) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.S, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan H.E.Ç. (21) ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, şüpheliler S.E.S. ve H.E.Ç. gözaltına alınmıştı.

Çınarcık Merkez Camisi'ndeki cenazeye 1,5 yaşındaki kızı Açelya ile katılan Taşkınel'in eşi Esma Taşkınel ve annesi Ayşe Yaman'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

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