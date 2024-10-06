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        İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar Yalova'da protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye geçen yıl başlattığı saldırılar, Yalova'da sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:39
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        İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar Yalova'da protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye geçen yıl başlattığı saldırılar, Yalova'da sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından organize edilen etkinlikte, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Deprem Anıtı'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

        Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı yürüyüşe katılan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak tekbir getirdi.

        Yürüyüş sonrası basın açıklamasını okuyan GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, İsrail'in bölgede yaptığı soykırımla ilgili bilgiler verdi.

        İsrail'in saldırılarına destek veren Batılı ülkeleri eleştiren Anlayışlı, soykırımcı rejimin insanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden olduğunu söyledi.

        Anlayışlı, yıllardır belirli aralıklarla devam eden vahşi katliam ve işgal eylemleriyle sabıkalı İsrail'in özellikle bir yıldan beri, Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "365 gündür kesintisiz devam eden saldırılar sonucu on binlerce çocuk, kadın, yaşlı, hasta ve engelli ve yüzlerce gazeteci, sağlık çalışanı, insanı yardım çalışanı katledilmiştir. İsrail'in terörü karşısında BM ve AB gibi uluslararası örgütler engelleyici bir rol üstlenmedikleri gibi, İsrail'i koruyup kollamaktadırlar. AB'ye üye ülkeler İsrail'e silah ve para desteğinde bulunurken, BM Güvenlik Konseyi, İsrail terör örgütünün dokunulmazlığını tescilleyen bir rol üstlenmiştir. Uluslararası ilişkilerde 'İsrail istisnacılığı' olarak tanımlanan bu tavır, uluslararası mekanizmaları, hukuku, insan hakları sözleşmelerini işlevsizleştirmiş, uluslararası sistemin ana aktörü olan emperyalist batı ülkeleri bu siyonist soykırımın ortağı

        olmuşlardır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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