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        Yalova'da bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısına müdahale edildi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısından 2 işçi etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 01:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:44
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        Yalova'da bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısına müdahale edildi
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısından 2 işçi etkilendi.

        Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı amonyak sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gaz sızıntısından etkilenen 2 çalışana sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

        Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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