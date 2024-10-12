Yalova'da bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısına müdahale edildi

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı amonyak sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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