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        Yalova'da içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi

        Yalova'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:35
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        Yalova'da içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ildeki bir depoyu takibe aldı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli depoya baskın düzenledi.

        Depoda yapılan aramada 5'er litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ürünlere el koydu.

        Depo sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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