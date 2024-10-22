Yalova'da içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi

Depoda yapılan aramada 5'er litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli depoya baskın düzenledi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ildeki bir depoyu takibe aldı.

Yalova'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda içeriği değiştirilmiş 33 bin 760 litre zeytinyağı ele geçirildi.

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