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        37 yıllık sahaf, gençlere okumayı eski kitaplarla sevdirmeye çalışıyor

        SITKI YILDIZ - Çocukluk döneminde okuduğu eserler sayesinde kitapları yaşamının bir parçası haline getiren Mehmet Salih Girengir, Yalova'da 37 yıl önce açtığı sahaf dükkanı sayesinde çocuk ve gençleri bilgi hazineleriyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:12
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        37 yıllık sahaf, gençlere okumayı eski kitaplarla sevdirmeye çalışıyor
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        SITKI YILDIZ - Çocukluk döneminde okuduğu eserler sayesinde kitapları yaşamının bir parçası haline getiren Mehmet Salih Girengir, Yalova'da 37 yıl önce açtığı sahaf dükkanı sayesinde çocuk ve gençleri bilgi hazineleriyle buluşturuyor.

        İstanbul'da gördüğü sahaflık mesleğini memleketi Yalova'ya taşıyan 64 yaşındaki Girengir'in bir arkadaşıyla 1987'de açtığı ve tek başına devam ettiği dükkanda on binlerce eser bulunuyor.

        Mesleği yok olmaya yüz tutan Girengir, yığınlar halindeki kitaplardan dolayı güçlükle hareket ettiği dükkanını kitap sevdalısı bir gence devretmek istiyor.

        Sahaf Mehmet Salih Girengir, AA muhabirine, yılların verdiği birikim sayesinde iş yerinde yaklaşık 55 bin kitapla hizmet verdiğini söyledi.

        Adeta bir kütüphane gibi olan dükkanında ender eserlerin de bulunduğunu belirten Girengir, "37 yıldır iş yapmaktan ziyade kaliteli kitapları ucuza öğrencilere, halkımıza, okuyan kesimlere ulaştırmak için çabalıyorum. Her türlü kitaba girdiğimiz için sayı da çok. Mesela popüler kültür kitapları çok satar ama ben klasik eserler gibi her türlü eseri bulundurduğum için kitap sayısı artıyor." ifadesini kullandı.

        Girengir, müşterilerinin aradıkları eseri arayıp bulunca sevindiklerini, bundan kendisinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

        - "3 binden fazla kitabı özümseyerek okudum"

        Yalova'da çok sayıda kişinin, özellikle çocukların ve gençlerin kitap okumasına vesile olduğunu kaydeden Girengir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "15 yıl önce bir beyefendi, çizgi roman Zagor'un serisini istedi. Serisine o dönem 10 bin lira teklif etti ki o zaman dükkanı 200-300 bin liraya satabilirdik. O kadar yüksek bir teklifti. Bu beni çok şaşırtmıştı. Çocukken okuyamamış, zenginleşince okumak için 10 bin lira teklif etmişti ama ben de bulamamıştım. Bir iki tane vardı ama serisini istiyordu. Fransa'da basılan 1876 tarihli bir kitap da elime geçmişti. Elimden her türlü eser gelip geçti. Mesela Atatürk'ün orijinal Osmanlıca basım 'Nutuk' eseri eskiden çok gelirdi. 5-6 yıldır artık o tür eserler gelmiyor. Çünkü koleksiyoncular bu eserleri koleksiyonlarına kattıktan sonra piyasaya vermiyorlar."

        Girengir, aralarında merhum Nejat Uygur'un da olduğu bazı sanatçıların dükkanına gelip kendi alanlarıyla ilgili kitaplar satın aldığını ifade etti.

        Dijital çağda cep telefonlarına, tabletlere indirilen dokümanlar sayesinde istenilen kitaba ulaşılabilmesinin basılı eserlere ilgiyi büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Girengir, buna karşı mesleğin geçmişi hatırlatması nedeniyle önemli olduğunu belirtti.

        Kitabı çok seven, kokusunu almak isteyenlerin alıp okumaya devam ettiğini dile getiren Girengir, "Ailemde bu işi yapacak kimse yok ama buraya gelip gidenlerden devredebileceğim birileri var. En büyük amacım bu işin sürdürülebilmesi. Çünkü böyle yerlerin çoğalması, gençlerin okumaya teşvik edilmesi önemli. Bir ülkenin kalkınmasında kitap okumanın çok yararı var. Bu bir ülkenin olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

        Mehmet Salih Girengir, çocukluk yıllarında başlayan tutkusuyla açtığı iş yerindeki hemen hemen her eseri incelediğini, 3 binin üzerinde kitabı ise özümseyerek okuduğunu anlattı.

        Genelde toplum hayatını ilgilendiren kitapları sevdiğini anlatan Girengir, "Felsefeye de merakım var. Bizim işi yapanların genelde bütün türleri okuması gerekiyor. Çünkü müşteriye yardımcı olunması için önemli." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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