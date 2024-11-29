Yalova'da 167 çiftçiye 59 ton sera naylonu dağıtıldı

"Yalova İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" ikinci etabı kapsamında 167 süs bitkisi ve sebze üreticisine 210 dekarlık sera alanında kullanılmak üzere 59 ton sera naylonu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hülya Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve belediye ortaklığıyla hayata geçirilen proje ile sera naylonlarının üreticilerle buluşturulduğunu söyledi.

Yalova'nın bu noktada bir model kent olduğunu ve özellikle örtü altı yetiştiricilikte diğer kentlere örnek oluşturduğunu aktaran Kaya, "Bu modeli devam ettirmek için her fırsatta üreticimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışma bunun bir göstergesidir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman ise ilin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olan faaliyet kapsamında 4 bin 849 dekar alanda, 162 milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti.