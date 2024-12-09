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        Yalova'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Yalova'da kavşakta iki otomobildeki iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:20
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        Yalova'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Yalova'da kavşakta iki otomobildeki iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Yalova-Termal kara yolu Çınarcık sapağında Çınarcık istikametinden gelen 34 AT 7345 plakalı otomobil ile sapağa giren 61 LK 919 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan K.G, H.A. ve S.G, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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