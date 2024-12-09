Yalova'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan K.G, H.A. ve S.G, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova'da kavşakta iki otomobildeki iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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