Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 9, Kadir Bayram 6, Krampelj 30, Nichols 17, Hill, Boran Güler 5, Paterka 2, Egemen Güven 8, Ege Özçelik, Sherfield, Melih Kapucu
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 7, Cruz 13, Kairys 1, Canberk Kuş 6, Pineiro 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 21-12
Devre: 35-24
3. Periyot: 61-39
YALOVA
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