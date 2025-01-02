Yalova'da 7 yıl önce öldürülen çocuğun katil zanlısı kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, arkadaşının annesi hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evinin önünde av tüfeği ile öldürülen Kerem Karakaya ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen F.B'nin olay sırasında 12 yaşından küçük olması ve cezai sorumluluğunun bulunmaması, dayısı R.B. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar verildiği hatırlatıldı.

Laboratuvarda yapılan deneme atışlarında da tüfeğin alt namlusu ile fişek patlattığı, kabza ve namlu kısmından baskı uygulayarak açılıp atım yatağına "doldur-boşalt" yapıldığı, fişek kartuşunun kendiliğinden atılmasını sağlayacak şekilde bir çalışma sisteminin olmadığı tespit edildi.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, iki namlulu ve çift tetikli av tüfeğinin üst namlusuna ait ateşleme iğnesinin kırık olduğu belirlendi.

Ayrıca av fişeği kartuşlarının el yardımı ile çıkartılmasının gerektiği, belirtilen zorluklar nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuğun bahse konu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesinin ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eylemini zor bir şekilde gerçekleştireceğinin tutanakla tanzim edildiği belirtildi.

Baba T.B'nin ifadesinde oğlunun tüfekteki boş kartuşu çıkartamayacağı yönündeki ifadeleri hatırlatılan Serpil B'nin ilk ifadelerinde odunluk üzerinde tuttuğu tüfeği, sonraki beyanlarında odunluğun yanındaki çuvalların altına bıraktığı şeklindeki çelişkili sözlerine de değinilen iddianamede, kardeşi R.B'nin tüfekle ilgili aleyhine olan ifadeleri de kabul etmediğine yer verildi.

Kriminal raporlar ve kolluk tarafından yapılan canlandırma atışı raporuna göre, 12 yaşındaki F.B'nin bahse konu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesi ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eylemini gerçekleştiremeyeceği, özellikle Serpil B'nin tüfeğin boş kartuşu kendiliğinden dışarı attığı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

İddianamede tüfeğin bulunduğu yerin F.B'nin suç tarihindeki yaşı, fiziksel durumunun yanı sıra tüfeğin ağırlığıyla ilgili kriminal raporlar ve baba T.B'nin beyanı dikkate alındığında tüfeğe erişebilmesinin oldukça zor olduğu ifade edildi.

Ayrıca Serpil B'nin beyanlarında tüfeğe dokunmadığını ifade ettiği, ancak alınan sağ el, sol el ve özellikle yüz svap örneklerinde atış artığına rastlanıldığının tespit edildiği, bu tespit sonrası annenin olaydan bir-iki gün önce tüfeği kullandığını ileri sürdüğü belirtildi.

Serpil B'nin tüfeğe sadece dokunduğunu söylemesine rağmen yüzünde atış artığına rastlanılmasının izahtan vareste olduğu belirtilen iddianamede, bahse konu eylemin bilinmeyen ve tespiti mümkün olmayan bir nedenden ötürü şüpheli Serpil B. tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği, bu hususta yeterli somut delil ve şüphenin mevcut olduğu ifade edildi.