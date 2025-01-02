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        Yalova'da 7 yıl önce öldürülen çocuğun katil zanlısı kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, arkadaşının annesi hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:16
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        Yalova'da 7 yıl önce öldürülen çocuğun katil zanlısı kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın arkadaşının evinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, arkadaşının annesi hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evinin önünde av tüfeği ile öldürülen Kerem Karakaya ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen F.B'nin olay sırasında 12 yaşından küçük olması ve cezai sorumluluğunun bulunmaması, dayısı R.B. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar verildiği hatırlatıldı.

        Taksirle ölüme neden olma suçundan Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.B'nin annesi Serpil B. ile dayısı R.B. hakkında mahkemenin kasten öldürme suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi.

        - Laboratuvarda olayda kullanılan tüfekle deneme atışları yapıldı

        Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, iki namlulu ve çift tetikli av tüfeğinin üst namlusuna ait ateşleme iğnesinin kırık olduğu belirlendi.

        Laboratuvarda yapılan deneme atışlarında da tüfeğin alt namlusu ile fişek patlattığı, kabza ve namlu kısmından baskı uygulayarak açılıp atım yatağına "doldur-boşalt" yapıldığı, fişek kartuşunun kendiliğinden atılmasını sağlayacak şekilde bir çalışma sisteminin olmadığı tespit edildi.

        Ayrıca av fişeği kartuşlarının el yardımı ile çıkartılmasının gerektiği, belirtilen zorluklar nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuğun bahse konu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesinin ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eylemini zor bir şekilde gerçekleştireceğinin tutanakla tanzim edildiği belirtildi.

        - Anne ve çocuğun farklı zamanlarda verdiği ifadelerde çelişkilere yer verildi

        İddianamede, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.B'nin ve annesi Serpil B'nin olay anında tüfeğin bulunduğu odunluktaki yeri konusunda verdikleri çelişkili ifadelere değinildi.

        Baba T.B'nin ifadesinde oğlunun tüfekteki boş kartuşu çıkartamayacağı yönündeki ifadeleri hatırlatılan Serpil B'nin ilk ifadelerinde odunluk üzerinde tuttuğu tüfeği, sonraki beyanlarında odunluğun yanındaki çuvalların altına bıraktığı şeklindeki çelişkili sözlerine de değinilen iddianamede, kardeşi R.B'nin tüfekle ilgili aleyhine olan ifadeleri de kabul etmediğine yer verildi.

        - Savcı, anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti

        İddianamede tüfeğin bulunduğu yerin F.B'nin suç tarihindeki yaşı, fiziksel durumunun yanı sıra tüfeğin ağırlığıyla ilgili kriminal raporlar ve baba T.B'nin beyanı dikkate alındığında tüfeğe erişebilmesinin oldukça zor olduğu ifade edildi.

        Kriminal raporlar ve kolluk tarafından yapılan canlandırma atışı raporuna göre, 12 yaşındaki F.B'nin bahse konu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesi ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eylemini gerçekleştiremeyeceği, özellikle Serpil B'nin tüfeğin boş kartuşu kendiliğinden dışarı attığı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

        Ayrıca Serpil B'nin beyanlarında tüfeğe dokunmadığını ifade ettiği, ancak alınan sağ el, sol el ve özellikle yüz svap örneklerinde atış artığına rastlanıldığının tespit edildiği, bu tespit sonrası annenin olaydan bir-iki gün önce tüfeği kullandığını ileri sürdüğü belirtildi.

        Serpil B'nin tüfeğe sadece dokunduğunu söylemesine rağmen yüzünde atış artığına rastlanılmasının izahtan vareste olduğu belirtilen iddianamede, bahse konu eylemin bilinmeyen ve tespiti mümkün olmayan bir nedenden ötürü şüpheli Serpil B. tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği, bu hususta yeterli somut delil ve şüphenin mevcut olduğu ifade edildi.

        Ayrıca F.B'nin sağ el ve kıyafetindeki atış artığı tespitinin olay sonrasında silaha temas etmesi veya ettirilmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceğine de değinilen iddianamede, şüpheli Serpil B'nin tespiti mümkün olmayan bir nedenden tüfekle ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği kaydedildi.

        - Oğulları öldürülen aile hukuk mücadelesini sürdürüyor

        Maktul Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya, avukatları Şermin Tankut ile Ekin Elçin Tankut'un ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun öldürüldüğü 2018 yılından beri, vicdan azabı çektiğini söyledi.

        Her gün oğlunun mezarına gittiğini anlatan Karakaya, "Çocuğumun mezarını yaptırmadım. Çocuğumun gerçek katilinin ortaya çıkmasını bekliyordum. Ben çok mutluyum. Bu haberi avukatım verdi, 2-3 gündür uyuyamıyorum sevinçten. Çocuğumu hiç yere vurdular. Hiçbir günahı ve suçu yoktu. Çocuğumun katili cezasını çeksin." diye konuştu.

        Baba Halil Karakaya da oğlunun ölümüne neden olduğunu ileri sürdükleri şüpheli Serpil B'nin hak ettiği cezayı almasını istedi.

        Olay günü Kerem Karakaya'nın bisiklet üstündeki son anlarını gösteren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan avukat Şermin Tankut da "Davaya ilişkin Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya kapanacak. Bu dava 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleşecek." dedi.

        - Olay

        Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya, evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        F.B'nin annesi Serpil B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, tutuksuz yargılanan anne Serpil B'nin yargılandığı dava devam ederken, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine Serpil B. ve olay sırasında evde bulunan kardeşi R.B. hakkındaki soruşturma başlatmıştı.

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