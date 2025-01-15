Yalova Valisi Kaya, kan bağışı kampanyasına destek verdi

Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Yalova Şubesi tarafından hastanede düzenlenen kan bağışı kampanyasını ziyaret eden Vali Kaya, Başhekim Doç. Dr. Hasan Ergenç ve yetkililerden bilgi aldı.

Kan bağışında bulunmak için gelen vatandaşlar ile kamu personelleriyle sohbet eden Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyasının tüm Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Katılımın yüksek olduğunu ve anlamlı bir kampanya yapıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek çok güzel bir kampanya. Çünkü biliyoruz ki pandemiyle birlikte aslında bizim Kızılay'daki stoklarımız azaldı. Biz her dönemde bu stokları doldurmak için çeşitli kampanyalar yapıyoruz ama bu kadar başarılı bir kampanyayı ben ilk defa görüyorum. Herkes çok heyecanlı, bütün kurumlar buraya destek veriyor. Sivil toplum kuruşlarımızla burada tek yürek olmuş durumdayız inşallah. Hedefimiz 1000 kişiye ulaşmak ama daha da inşallah bu katlanarak devam edecek. 5 gün sürecek kampanyamıza bütün Yalovalı hemşirelerimizi bekliyoruz. Biliyoruz ki bir ünite kan aslında bir hayat kurtarıyor. Dolayısıyla verilen sadece bir ünite kan değil aslında bir insanın hayatını kurtarmış oluyoruz."

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Cemil Kocabaş, İl Sağlık Müdür Vekili Burak Gül ve hastane ile Türk Kızılayı Derneği yetkilileri katıldı.