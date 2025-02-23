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        Çınarcık'ta dairede çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:17
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        Çınarcık'ta dairede çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Beldesi Yalı mevkisindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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