Çınarcık'ta dairede çıkan yangın söndürüldü

Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti.

Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Beldesi Yalı mevkisindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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