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        Yalova Valiliğinden "kar tatili" isteyen öğrencilere cevap

        Yalova Valiliği, sosyal medyadan kendilerine mesaj atan öğrencilerin "Kar tatilini" uzatma talebine karşı cevap yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:32
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        Yalova Valiliğinden "kar tatili" isteyen öğrencilere cevap
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        Yalova Valiliği, sosyal medyadan kendilerine mesaj atan öğrencilerin "Kar tatilini" uzatma talebine karşı cevap yayımladı.

        Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, kenti etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının gece saatleri itibarıyla kenti terk etmesinin beklendiği belirtildi.

        Eğitime verilen arayı uzatma talebini ileten öğrencilere seslenilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Sevgili öğrencilerimiz, yarın havanın mevsim normallerinde seyretmesini, gece saatleriyle birlikte kar yağışının ilimizi terk etmesini bekliyoruz. Okullarımız ve öğretmenlerimiz sizleri bekler. Ödevlerimizi, hazırlıklarımızı yapalım. Ayrıca mesaj kutumuz tatil mesajları ile dolu, mesajları buradan cevaplamış olduk. Onları cevaplamayacağız ama farklı bir konu için sizi dinlemeye her zaman hazırız."

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