Yalova'da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor

SITKI YILDIZ - Yalova'da 2016'da yat sektörüne adım atan kadın girişimci, ürettiği yatları Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye ihraç ediyor.

Bazı sektörlerde yönetici pozisyonunda çalışan, 1 çocuk annesi Emine Aslan (46), 2016'da yat üreticisi olmaya karar verdi.

Yalova'da kurduğu tesiste dönemine göre 60'ı bulan çalışanıyla yat imalatına başlayan Aslan, 6 farklı büyüklük ve özellikte yıllık 60'ın üzerinde yat üretiyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda fuara katılan Emine Aslan, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye ihracat yapıyor.

Aslan, AA muhabirine, 2016'da 5,5 metrelik VIP yat üretimiyle bu sektöre adım attıklarını söyledi.

Sonrasında 7 metrelik bir yat daha üretip fuarlara katıldıklarını belirten Aslan, "Bu fuarlardan aldığımız olumlu geri dönüşler, müşterilerimizin beğenisi, teknelerimizin dengeli olması bizi daha da motive etti. Bu işi ilerleterek farklı model ve ihtiyaçlara yönelik içerikler oluşturmaya başladık." diye konuştu.

AR-GE çalışmalarıyla 8, 9 ve 11 metrelik yatlar da ürettiklerini anlatan Aslan, "5 farklı patenti olan bir AR-GE ürünümüz var." dedi.

Aslan, bot fuarlarında kendisini görenlerin şaşırdığını dile getirerek, "Kadınların her sektörde olduğu gibi bu sektörde de başarılı olabileceğini kanıtlamak istedim." ifadesini kullandı.

- "Kadın olarak kendi adıma çok gururluyum"

Aslan, kadınların elinin değdiği her yerin güzelleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada fiziksel olarak kadın olmanın avantajlarını, dezavantajlarını da yaşadım ama en büyük avantaj teknelerimizin yapımındaki tasarımsal dokunuşlarımız, renklerimiz. Bu farklılık son kullanıcıya da yansıdı. Bizim kullanıcılarımız da çok mutlu oldu ve güzel tepkiler aldık. Kadınların başaramayacağı ve yapamayacağı hiçbir iş yok. Denizcilik sektörü de bence bunlardan bir tanesi ve daha çok kadının olması gereken bir sektör. Özellikle yat sektörü estetik de gerektiren bir iş. Dolayısıyla kadın olarak kendi adıma çok gururluyum. İyi ki böyle bir sektöre girmişim ve iyi ki şu anda insanlara bu hizmeti götürebiliyorum."