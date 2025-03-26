Yalova, Balıkesir ve Kütahya'daki termal tesisler bayram ve ara tatile hazır

Yalova, Balıkesir ve Kütahya'daki termal tesisler, aynı döneme denk gelen Ramazan Bayramı ve ara tatili dolu geçirecek.

Okulların ara tatili ve Ramazan Bayramı'na kısa süre kala hazırlıklarını tamamlayan tesisler, misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip termallerin bulunduğu Yalova'nın Termal ilçesi, tatilde ziyaretçilerle dolacak.

İl merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi illere de yakınlığı dolayısıyla günübirlik ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği ilçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle 5 bin yatak kapasitesine sahip.

Ramazan ayındaki sakin dönemde eksikliklerini tamamlama fırsatı bulan termal tesislerin rezervasyonları, bayram ve okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında yüzde 90'ları geçti.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 600 dönüm üzerine kurulu işletmenin Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Bölgenin şifa merkezi olduğunu, dile getiren Topsöğüt, bayram tatili için rezervasyonların hızlandığını ifade etti. Topsöğüt, şöyle konuştu: "Özellikle bölge illerden ciddi bir ilgi var. Biz daha önceki yılları da göz önüne aldığımızda Ramazan Bayramı'nı dolu geçireceğimizi düşünüyoruz ayrıca otel misafirlerinin haricinde günübirlik ziyaretçilerin de yoğun bir şekilde ilgisini artırmak için uğraşıyoruz." - Edremit termal tesislerde rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki termal tesislerde tatil öncesinde hareketlilik yaşanıyor. Kazdağları eteklerindeki Güre Turizm Bölgesi'ndeki tesislerde rezervasyon yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Dağ, doğa, termal, tarih, kültür ve deniz turizmiyle yaz ve kış aylarında yoğun talep gören Edremit Körfezi'ndeki turizm tesisi işletmecileri, bayram ve ara tatille sezona iyi bir giriş yapmayı hedefliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Çanakkale-Balıkesir Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, Edremit'in İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirtti.

Bayramın ara tatille birleşmesiyle bölgeye olan talebin arttığını ifade eden Ergün, "Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Özellikle termal tesisler, bungalovlar ve butik otellerimize yoğun bir talep var." dedi. Ergün, otobüs ve uçak seferlerinde ek ilaveler yapıldığını ve bölgeye olan ilginin turizmcileri memnun ettiğini belirterek, Edremit'in doğal, termal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim sunduğunu vurguladı. Edremit Belediyesine ait termal otelin müdürü Necmi Dönmez de ramazan ayındaki durgunluğun bayramla birlikte yerini yoğunluğa bırakacağını ifade etti. Dönmez, otel rezervasyonlarının devam ettiğini belirterek "Tüm vatandaşlarımızı otelimize davet ediyoruz." diye konuştu. - Kütahya'daki tesisler 4 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor Kütahya kent merkezine yakın Yoncalı ve Ilıca kaplıcalarının yanı sıra termal su kaynaklarına sahip Simav, Gediz, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerindeki turizm işletmelerinde tatil dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.