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        Yalova'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:52
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        Yalova'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaytazdere beldesi Kurtuluş Caddesi'nde şehit Piyade Er Erol Şafak'ın ailesine ait evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında evde bulunanlar vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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