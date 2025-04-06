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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor

        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilcilerin dönüşüyle akıcı yoğunluk devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:39
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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor
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        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilcilerin dönüşüyle akıcı yoğunluk devam ediyor.

        Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden güneydeki memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu son gününde de sürüyor.

        29 Mart-1 Nisan'da 303 bin 569 aracın geçiş yaptığı Osmangazi Köprüsü'nde dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tercih edilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

        Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde de zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. 12 bölümün açık tutulduğu Hersek Gişeleri'nden sorunsuz geçiş yapılması sağlanıyor.

        Bu arada köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, sürücüler ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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