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        Yalova'da 124 konaklama tesisinin yangın güvenliği denetlendi

        Yalova'da 124 konaklama tesisinin yangın güvenliğinin denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:36
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        Yalova'da 124 konaklama tesisinin yangın güvenliği denetlendi
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        Yalova'da 124 konaklama tesisinin yangın güvenliğinin denetlendiği bildirildi.

        Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, oluşturulan komisyonlar tarafından denetlenen toplam 124 konaklama tesisiyle ilgili denetim sonuçları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

        İl Yangın Denetim Yürütme Kurulu görevlisi ve Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ersel Kılıç, denetim sonuçlarını içeren sunum yaptı.

        Sunumda, yangın güvenliği açısından tespit edilen eksiklikler, standart denetim kriterleri, geçmiş yangın vakalarının analizi, belediyelerin sorumlulukları ve çözüm önerileri detaylı şekilde paylaşıldı.

        Ayrıca Yalova İtfaiye Müdürü Yaşar Dilmaç ile Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Doğan Toncer de kendi uzmanlık alanlarına dair teknik bilgi verdi.

        Toplantı sonunda Vali Kaya, yangın güvenliği konusunda kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin önünde gelir. Bu nedenle hiçbir ihmal kabul edilemez. Denetimlerin sürekliliği sağlanmalı, gerekli teknik eğitimler verilmeli ve ortaya çıkan eksiklikler hızla giderilmelidir." ifadelerini kullandı.

        Kaya, ayrıca hazırlanan raporların belediyelere yol gösterici nitelikte olduğunu ve il genelinde benzer risklerin ortadan kaldırılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini belirtti.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Soner Kırlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, il ve ilçe belediye başkanları ile temsilcileri katıldı.

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